США пригрозили Турции санкциями за покупку оружия у России

Соединенные Штаты призывают Турцию и других своих союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники. Иначе США могут ввести санкции против них.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

"Я очень надеюсь, что по С-400 мы (США и Турция, - ред.)) сможем найти путь вперед", - заявил он.

Госсекретарь США отметил, что приобретение вооружения у России дает ей доходы, доступ и влияние на страны.

"Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры США избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что дает России доходы, доступ и влияние", - заявил он.

Блинкен добавил, что любые транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA.

"Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены", - подчеркнул он.

Отметим, CAATSA - это нормативно-правовой акт, который угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении стран, которые покупают у России современные крупные системы вооружений и военной техники.