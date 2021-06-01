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Сама контролюватиме С-400. Туреччина відмовилася від російських експертів

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара буде самостійно контролювати російські зенітні ракетні комплекси С-400. Туреччина повернула в Росію російських експертів.

Про це турецький міністр сказав під час робочого візиту в Афіни, передає телеканал NTV.

"С-400 будуть на сто відсотків під нашим контролем. Ми відправили багато технічних експертів на навчання. Російських військових експертів не буде в Туреччині", - наголосив він.

Водночас Чавушоглу зазначив, що Анкара не може прийняти пропозицію не використовувати зенітні ракетні комплекси "від іншої країни", а не від союзників по НАТО.

Нагадаємо, закупівля Туреччиною російських ЗРК С-400 стала проблемою у відносинах з США. Вашингтона вимагав, щоб Анкара відмовилася від російського озброєння, бо це може загрожувати безпеці союзників по НАТО. У 2020 році адміністрація президента США ввела санкції проти Туреччини.

Також США погрожували застосувати санкції проти інших союзників, які вирішать придбати російське озброєння.

Додамо, у Держдепі США нещодавно запропонували Туреччині альтернативу російським ЗРК. Однак американська сторона не уточнила, про яку саме альтернативу йде мова.

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