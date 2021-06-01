Сама будет контролировать С-400. Турция отказалась от российских экспертов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара будет самостоятельно контролировать российские зенитные ракетные комплексы С-400 . Турция вернула в Россию российских экспертов.

Об этом турецкий министр сказал во время рабочего визита в Афины, передает телеканал NTV .

"С-400 будут на сто процентов под нашим контролем. Мы отправили много технических экспертов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции", - подчеркнул он.

В то же время Чавушоглу отметил, что Анкара не может принять предложение не использовать зенитные ракетные комплексы "от другой страны", а не от союзников по НАТО.