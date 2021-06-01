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Сама будет контролировать С-400. Турция отказалась от российских экспертов

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Греция, Вторник 01 июня 2021 17:17
Сама будет контролировать С-400. Турция отказалась от российских экспертов Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (wikimedia by Preiss _MSC)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара будет самостоятельно контролировать российские зенитные ракетные комплексы С-400. Турция вернула в Россию российских экспертов.

Об этом турецкий министр сказал во время рабочего визита в Афины, передает телеканал NTV.

"С-400 будут на сто процентов под нашим контролем. Мы отправили много технических экспертов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции", - подчеркнул он.

В то же время Чавушоглу отметил, что Анкара не может принять предложение не использовать зенитные ракетные комплексы "от другой страны", а не от союзников по НАТО.

Напомним, закупка Турцией российских ЗРК С-400 стала проблемой в отношениях с США. Вашингтона требовал, чтобы Анкара отказалась от российского вооружения, потому что это может угрожать безопасности союзников по НАТО. В 2020 году администрация президента США ввела санкции против Турции.

Также США угрожали применить санкции против других союзников, которые решат приобрести российское вооружение.

Добавим, в Госдепе США недавно предложили Турции альтернативу российским ЗРК. Однако американская сторона не уточнила, о какой альтернативе идет речь.

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