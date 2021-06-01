Сама контролюватиме С-400. Туреччина відмовилася від російських експертів

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара буде самостійно контролювати російські зенітні ракетні комплекси С-400. Туреччина повернула в Росію російських експертів.

Про це турецький міністр сказав під час робочого візиту в Афіни, передає телеканал NTV.

"С-400 будуть на сто відсотків під нашим контролем. Ми відправили багато технічних експертів на навчання. Російських військових експертів не буде в Туреччині", - наголосив він. Водночас Чавушоглу зазначив, що Анкара не може прийняти пропозицію не використовувати зенітні ракетні комплекси "від іншої країни", а не від союзників по НАТО.