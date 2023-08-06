ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сам уже не стоит. Появились новые фотографии поврежденного "Оленегорского горняка"

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 11:36
Сам уже не стоит. Появились новые фотографии поврежденного "Оленегорского горняка" Фото: "Оленегорский горняк" (wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Сергей Пышкин

В сеть попали новые спутниковые кадры, на которых можно увидеть поврежденный дронами корабль "Оленегорский горняк". В настоящее время он расположен в порту Новороссийска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InformNapalm.

Отмечается, что возле "Оленегорского горняка" можно увидеть:

  • плавучий кран;
  • аварийно-спасательное судно;
  • два водолазных катера.

Повреждённый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.

Сам уже не стоит. Появились новые фотографии поврежденного &quot;Оленегорского горняка&quot;

Фото: "Оленегорский горняк" (t.me/informnapalm)

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена