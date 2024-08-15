Сам удома. Як оштрафують батьків, які залишать дитину без нагляду

Залишення дитини віком до семи років в приміщенні без нагляду осіб, які досягли 14 років, може бути кваліфіковане як невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей, звертає увагу юрист.

Це є адміністративним правопорушенням та тягне за собою відповідальність у вигляді:

попередження;

або накладення штрафу в розмірі від 850 до 1 700 грн;

за повторне вчинення протягом року – штраф від 1 700 до 5 100 грн.

"Також слід зазначити, що злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, тягне за собою кримінальну відповідальність", - наголошує Євген Буліменко.

В такому разі загрожує обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Також юрист пояснював, що дитина може самостійно пересуватися громадським транспортом з 7 років. А на міжміських маршрутах не дозволено перевозити дітей віком до 14 років без супроводу дорослих, крім перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.