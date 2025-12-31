ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Салюти й феєрверки під забороною: що дозволено на Новий рік під час воєнного стану

Середа 31 грудня 2025 13:39
UA EN RU
Салюти й феєрверки під забороною: що дозволено на Новий рік під час воєнного стану Фото: В Україні заборонено використовувати піротехніку (unsplash.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Напередодні Нового року українцям нагадали про важливе правило щодо використання піротехнічних виробів. Переважна більшість з них в умовах воєнного стану заборонена, але не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департамент патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він наголошує, що під час дії воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, петард, салютів і феєрверків. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні, але лише з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки.

Яка відповідальність за порушення

У патрульній поліції нагадали, що за незаконний продаж або використання піротехнічних виробів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність

Зокрема:

  • адміністративна - відповідно до статей 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП;
  • кримінальна - за ст. 296 КК України.

Санкції можуть варіюватися від штрафів до позбавлення волі.

Комендантська година і робота поліції

Білошицький наголосив, що комендантська година у новорічну ніч не скасовується і діятиме за звичним графіком для кожного міста.

У святковий період патрульна поліція працюватиме у посиленому режимі, а громадян закликають:

  • суворо дотримуватися правил безпеки;
  • обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги;
  • у разі потреби звертатися по допомогу на лінії 112 або 102.

Раніше РБК-Україна писало про посилені заходи безпеки на новорічні свята в Україні.

Також ми розповідали, яким буде графік комендантської години в Україні на Новий 2026 рік. У більшості областей обмеження не змінювали, у новорічну ніч діятиме стандартний час комендантської години з посиленим патрулюванням, а єдиним регіоном без обмежень залишається Закарпатська область; у прифронтових регіонах діють жорсткіші часові рамки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція пиротехники феєрверки Новий рік Штрафи
Новини
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем