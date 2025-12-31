Салюти й феєрверки під забороною: що дозволено на Новий рік під час воєнного стану
Напередодні Нового року українцям нагадали про важливе правило щодо використання піротехнічних виробів. Переважна більшість з них в умовах воєнного стану заборонена, але не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департамент патрульної поліції Олексія Білошицького.
Він наголошує, що під час дії воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, петард, салютів і феєрверків. Водночас громадянам дозволено застосовувати хлопавки та бенгальські вогні, але лише з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки.
Яка відповідальність за порушення
У патрульній поліції нагадали, що за незаконний продаж або використання піротехнічних виробів передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність
Зокрема:
- адміністративна - відповідно до статей 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП;
- кримінальна - за ст. 296 КК України.
Санкції можуть варіюватися від штрафів до позбавлення волі.
Комендантська година і робота поліції
Білошицький наголосив, що комендантська година у новорічну ніч не скасовується і діятиме за звичним графіком для кожного міста.
У святковий період патрульна поліція працюватиме у посиленому режимі, а громадян закликають:
- суворо дотримуватися правил безпеки;
- обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги;
- у разі потреби звертатися по допомогу на лінії 112 або 102.
Раніше РБК-Україна писало про посилені заходи безпеки на новорічні свята в Україні.
Також ми розповідали, яким буде графік комендантської години в Україні на Новий 2026 рік. У більшості областей обмеження не змінювали, у новорічну ніч діятиме стандартний час комендантської години з посиленим патрулюванням, а єдиним регіоном без обмежень залишається Закарпатська область; у прифронтових регіонах діють жорсткіші часові рамки.