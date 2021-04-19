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Салют, полиция и эксклюзивная зона: "Схемы" показали вечеринку Тищенко во время локдауна

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 22:05
Салют, полиция и эксклюзивная зона: "Схемы" показали вечеринку Тищенко во время локдауна Фото: Николай Тищенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 18 апреля, в Киеве в отеле Fairmont на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. На ней присутствовало около 30 гостей.

Об этом говорится в материале "Схемы".

Ни один из гостей мероприятия перед входом в отель не надел маску.

Празднование дня рождения жены Тищенко Аллы Барановской проходило в эксклюзивной клубной зоне отеля Fairmont Gold Lounge.

В приглашениях на вечеринку говорилось, чтобы фото- и видеоматериал не публиковали с мероприятия в тот же день. Также организаторы вечеринки просили не отмечать отель в публикациях в социальных сетях.

Около 22:00 с Труханова острова начали запускать праздничный салют. "Схемы" сняли на балконе отеля человека, похожего на Тищенко.

Журналисты отмечают, что автомобиль полиции проехал возле отеля трижды, однако только на третий раз правоохранители зашли в Fairmont. Однако почти сразу они покинули заведение.

При этом, как отмечают журналисты, после публикаций о мероприятии в СМИ и приезда полиции гости как минимум до 2 часов ночи не выходили из здания отеля.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле на Подоле во время локдауна. В связи с этим полиция открыла уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Киеве закрыли два ресторана за нарушение карантина.

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