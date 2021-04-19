Салют, поліція і ексклюзивна зона: "Схеми" показали вечірку Тищенко під час локдауну

У неділю, 18 квітня, у Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко . На ній були присутні близько 30 гостей.

Про це йдеться в матеріалі "Схеми" .

Жоден з гостей заходу перед входом в готель не надів маску.

Святкування дня народження дружини Тищенко Алли Барановської проходило в ексклюзивній клубній зоні готелю Fairmont Gold Lounge.

У запрошеннях на вечірку говорилося, щоб фото - та відеоматеріал не публікували з заходу в той же день. Також організатори вечірки просили не відзначати готель у публікаціях в соціальних мережах.

Близько 22:00 з Труханового острова почали запускати святковий салют. "Схеми" зняли на балконі готелю людини, схожого на Тищенко.

Журналісти відзначають, що автомобіль поліції проїхав біля готелю тричі, проте тільки на третій раз правоохоронці зайшли в Fairmont. Однак майже відразу вони покинули заклад.

При цьому, як відзначають журналісти, після публікацій про захід у ЗМІ та приїзду поліції гості як мінімум до 2 годин ночі не виходили з будівлі готелю.