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В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 14:18
В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина Фото: нарушения выявили в работе ресторанов "Хлебный" (facebook.com/kievdpssgovua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве закрыли за нарушение карантина два ресторана "Хлебный". На руководителей заведений составили административные протоколы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Нарушения выявили в ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч грн", - заявили в КГГА.

Всего за вчера в Киеве проверили 32 ночных заведения.

Напомним, днями в Киеве продлили срок действий жесткого карантина до 30 апреля. На время локдауна в столице запрещена, в частности, принимать посетителей кафе и ресторанами. Разрешается лишь вести торговлю на вынос и совершать адресную доставку.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве могут ослабить локдаун после 30 апреля, если уменьшится количество заполненных COVID-коек в больницах.

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