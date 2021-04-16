В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина

В Киеве закрыли за нарушение карантина два ресторана "Хлебный". На руководителей заведений составили административные протоколы.

Нарушения выявили в ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.

"На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч грн", - заявили в КГГА.

Всего за вчера в Киеве проверили 32 ночных заведения.