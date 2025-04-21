Сальвадор запропонував Венесуелі обмін: 252 депортованих мігрантів на політв'язнів

Президент Сальвадору Найіб Букеле звернувся до Венесуели з пропозицією обміняти депортованих зі США венесуельців на політв'язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, Букеле запропонував обміняти понад 200 депортованих зі США венесуельських мігрантів, на таку ж саму кількість політичних в'язнів, яких утримує лідер Венесуели Ніколас Мадуро.
"Я хочу запропонувати гуманітарну угоду, яка включає репатріацію 100% з 252 депортованих венесуельців в обмін на звільнення і доставку ідентичного числа (252) з тисяч політичних в'язнів, яких ви утримуєте", - написав він у соцмережі Х.
Серед ув'язнених у Венесуелі, яких назвав Букеле, були такі люди:
Деякі лідери Венесуели, включно з головою Національної асамблеї Хорхе Родрігесом, заявили, що уряд зробить "усе можливе", щоб звільнити сотні своїх громадян, депортованих США в сумнозвісну в'язницю в Сальвадорі.
Водночас Мадуро неодноразово критикував тактику Букеле щодо депортованих венесуельців, заявляючи, що їх "викрадають" у сальвадорських в'язницях.
Bloomberg зазначає, Букеле й американський лідер Дональд Трамп опинилися під тиском у США після депортації Кілмара Абрего Гарсії, громадянина Сальвадору, якого помилково відправили до в'язниці суворого режиму, відомої як Центр тримання під вартою терористів (Cecot) . Суди США зажадали від Трампа сприяти поверненню Абрего до США, проте адміністрація оскаржила ці заклики.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що він "хотів би" депортувати американських злочинців до Сальвадору.
"Я називаю їх доморощеними злочинцями. Ми вивчаємо це і хочемо це зробити. Я б із задоволенням це зробив", - сказав він.
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