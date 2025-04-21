Сальвадор предложил Венесуэле обмен: 252 депортированных мигранта на политзаключенных

В частности, Букеле предложил обменять более 200 депортированных из США венесуэльских мигрантов, на такое же же количество политических заключенных, которых удерживает лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

"Я хочу предложить гуманитарное соглашение, которое включает репатриацию 100% из 252 депортированных венесуэльцев в обмен на освобождение и доставку идентичного числа (252) из тысяч политических заключенных, которых вы удерживаете", - написал он в соцсети Х.

Среди заключенных в Венесуэле, которых назвал Букеле, были следующие люди:

Рафаэль Тударес, зять бывшего кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса;

журналист Роланд Карреньо;

адвокат и активистка Росио Сан Мигель;

Корина Париска де Мачадо, мать Марии Корины Мачадо;

а также задержанные активисты из США, Германии, Доминиканской Республики, Аргентины, Колумбии и других стран.

Некоторые лидеры Венесуэлы, включая председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, заявили, что правительство сделает "все возможное", чтобы освободить сотни своих граждан, депортированных США в печально известную тюрьму в Сальвадоре.

В то же время Мадуро неоднократно критиковал тактику Букеле по отношению к депортированным венесуэльцам, заявляя, что их "похищают" в сальвадорских тюрьмах.

Bloomberg отмечает, Букеле и американский лидер Дональд Трамп оказались под давлением в США после депортации Килмара Абрего Гарсии, гражданина Сальвадора, которого ошибочно отправили в тюрьму строгого режима, известную как Центр содержания под стражей террористов (Cecot) . Суды США потребовали от Трампа содействовать возвращению Абрего в США, однако администрация обжаловала эти призывы.