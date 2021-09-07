Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством

План, инициированный молодым, харизматичным и популярным президентом Найибом Букеле, направлен на то, чтобы позволить сальвадорцам сэкономить 400 млн долларов, ежегодно расходуемых на комиссионные за денежные переводы, в основном отправляемые из США. Только в прошлом году денежные переводы в Сальвадор составили почти 6 млрд долларов, или 23% его валового внутреннего продукта, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Опросы показывают, что сальвадорцы скептически относятся к использованию биткойнов и опасаются волатильности криптовалюты, которая, по мнению критиков, может увеличить риски для финансовых учреждений. Тем не менее, некоторые жители настроены оптимистично.

В преддверии запуска правительство уже установило банкоматы своего цифрового кошелька Chivo, которые позволят конвертировать криптовалюту в доллары и снимать без комиссии, но Букеле в понедельник постарался сдержать ожидания быстрых результатов и попросил терпения.

"Как и все инновации, биткойн-процесс в Сальвадоре требует обучения. Каждый путь в будущее таков, и не все будет достигнуто за день или месяц", - сообщил Букеле в Twitter, платформе, которую он часто использует для заявлений.

В понедельник Сальвадор купил свои первые 400 единиц криптовалюты, временно подняв цены на биткойн на 1,5% до 52 680 долларов. Однако криптовалюта очень нестабильна. Биткойн поднялся до максимального уровня в 65 тысяч за доллар в середине апреля, после чего упал ниже 30 тысяч долларов.

Некоторые аналитики опасаются, что решение сделать биткойн законным платежным средством наряду с долларом США может испортить перспективы стремления Сальвадора заключить с Международным валютным фондом (МВФ) соглашение о финансировании на сумму более 1 млрд долларов.

После утверждения закона Букеле о биткойнах рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Сальвадора, в то время как долларовые облигации страны также оказались под давлением.

Но Букеле в понедельник ретвитнул видео, на котором наложено лицо актера Хайме Фокса в сцене из фильма Квентина Тарантино об американском рабстве "Джанго освобожденный". На видео было запечатлено, как Букеле порет работорговца, на лице которого красовалась эмблема МВФ. Позже Букеле удалил ретвит. В его собственном твите говорилось: "Мы должны сломать парадигмы прошлого. Сальвадор имеет право продвигаться к первому миру".