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Биткойн подорожал до максимума с мая: что стало причиной

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 12:04
Биткойн подорожал до максимума с мая: что стало причиной Фото: Биткойн подорожал до 52 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биткойн демонстрирует сильный рост, поднявшись в понедельник, 6 сентября почти до 52 тысяч долларов, достигнув самого высокого уровня с мая. В социальных сетях растет движение с призывом покупать небольшие количества биткойнов в поддержку плана Сальвадора сделать криптовалюту законным платежным средством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Пользователи платформ, включая Twitter и Reddit, обсуждают планы массовой покупки биткойнов на сумму 30 долларов 7 сентября, чтобы отметить вступление в силу закона Сальвадора о биткойнах. Потенциальная скоординированная ценовая атака перекликается с предыдущими онлайн-кампаниями, нацеленными на акции, такие как GameStop Corp.

Сальвадор начал установку биткойн-банкоматов, чтобы граждане могли конвертировать токены в доллары США, а правительство создало фонд в размере 150 миллионов долларов для поддержки конвертации биткойнов в доллары. Сальвадорцы смогут загрузить цифровой кошелек правительства, ввести свой идентификационный номер и получить 30 долларов в биткойнах, сообщил в прошлом месяце министр финансов Алехандро Селайя.

По словам Виджая Айяра, главы Азиатско-Тихоокеанского региона криптобиржи Luno в Сингапуре, пользователям будет непросто скоординировать и реализовать такой план. "Сказать что-то и на самом деле сделать это - очень разные вещи", - сказал он.

Напомним, биткойн поднялся до максимального уровня в 65 тысяч за доллар в середине апреля, после чего упал ниже 30 тысяч долларов.

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