Сальвадор першим у світі визнав біткойн законним платіжним засобом

План, ініційований молодим, харизматичним і популярним президентом Найібом Букеле, спрямований на те, щоб дозволити сальвадорцям заощадити 400 млн доларів, які щорічно витрачаються на комісійні за грошові перекази, що в основному відправляються з США. Тільки минулого року грошові перекази в Сальвадор склали майже 6 млрд доларів, або 23% його валового внутрішнього продукту, що є одним з найвищих показників у світі.

Опитування показують, що сальвадорці скептично ставляться до використання біткойнів і побоюються волатильності криптовалюти, яка, на думку критиків, може збільшити ризики для фінансових установ. Тим не менш, деякі жителі налаштовані оптимістично.

Напередодні запуску уряд вже встановив банкомати свого цифрового гаманця Chivo, які дозволять конвертувати криптовалюта в долари і знімати без комісії, але Букеле в понеділок постарався стримати очікування швидких результатів і попросив терпіння.

"Як і всі інновації, процес Bitcoin в Сальвадорі вимагає навчання. Кожен шлях у майбутнє такий, і не все буде досягнуто за день або місяць", - повідомив Букеле в Twitter, платформі, яку він часто використовує для заяв.

У понеділок Сальвадор купив свої перші 400 одиниць криптовалюти, тимчасово піднявши ціни на біткойн на 1,5% до 52 680 доларів. Однак криптовалюта дуже нестабільна. Біткойн піднявся до максимального рівня в 65 тисяч за долар в середині квітня, після чого впав нижче 30 тисяч доларів.

Деякі аналітики побоюються, що рішення зробити біткойн законним платіжним засобом поряд з доларом США може зіпсувати перспективи прагнення Сальвадора укласти з Міжнародним валютним фондом (МВФ) угоду про фінансування на суму понад 1 млрд доларів.

Після затвердження закону Букеле про біткойни рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Сальвадора, в той час як доларові облігації країни також опинилися під тиском.

Але Букеле в понеділок ретвітнув відео, на якому накладено обличчя актора Хайме Фокса в сцені з фільму Квентіна Тарантіно про американське рабство "Джанго звільнений". На відео було відображено, як Букеле поре работорговця, на обличчі якого красувалася емблема МВФ. Пізніше Букеле видалив ретвіт. У своєму власному твіті йшлося: "Ми повинні зламати парадигми минулого. Сальвадор має право просуватися до першого світу".