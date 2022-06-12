На Салтовку не доехать. Метро Харькова закрывает станции
В Харькове на Салтовской ветке метро временно ограничили движение поезда. Три станции закрыли для пассажиров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского метрополитена.
Движение приостановлено между станциями "Академика Барабашова" и "Героев Труда".
В метрополитене отмечают, что решение было принято по техническим причинам. В то же время дата возобновления движения не уточняется.
"Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба метрополитена.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Харькове работают над проектом строительства новых станций метро и электродепо.
Также недавно в городе изменили график работы метро. Поезда начинают работу раньше.
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