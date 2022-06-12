На Салтовку не доехать. Метро Харькова закрывает станции

В Харькове на Салтовской ветке метро временно ограничили движение поезда. Три станции закрыли для пассажиров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского метрополитена.

Движение приостановлено между станциями "Академика Барабашова" и "Героев Труда". В метрополитене отмечают, что решение было принято по техническим причинам. В то же время дата возобновления движения не уточняется. "Станции на указанном участке временно прекращают обслуживание пассажиров. О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба метрополитена.