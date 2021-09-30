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В Салониках ужесточают карантин из-за COVID

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Салоники, Четверг 30 сентября 2021 21:27
В Салониках ужесточают карантин из-за COVID Фото: В Салониках ужесточают карантин из-за COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Греции приняло решение ужесточить карантин во втором по величине городе страны в Салониках. Новые ограничения начнут действовать с пятницы, 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в Салониках начнет действовать комендантский час в ночное время и будет запрещена музыка в барах, кафе и ресторанах.

Заболеваемость коронавирусом стабилизировалась по всей стране, но на севере Греции число случаев заболевания резко возросло.

Министерство гражданской обороны Греции заявило, что город Салоники и его область, а также соседний регион Халкидики и центральный город Лариса будут переведены в режим ограничений четвертого уровня на неделю с 1 октября.

В четверг Греция сообщила о 2 232 новых случаях инфицирования и 33 смертях, в результате чего общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 655 767, а число смертей - 14 828.

При населении в 11 миллионов человек в стране на данный момент сделано более 12 миллионов первых прививок. Около 58% греков полностью привиты. Правительство надеется довести этот показатель до 70% в попытке сформировать широкий иммунитет от вируса.

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