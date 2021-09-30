У Салоніках посилюють карантин через COVID

Уряд Греції прийняв рішення посилити карантин у другому за величиною місті країни в Салоніках. Нові обмеження почнуть діяти з п'ятниці, 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, в Салоніках почне діяти комендантська година в нічний час і буде заборонена музика в барах, кафе і ресторанах.

Захворюваність коронавірусом стабілізувалася по всій країні, але на півночі Греції число випадків захворювання різко зросла.

Міністерство цивільної оборони Греції заявило, що місто Салоніки і його область, а також сусідній регіон Халкідікі і центральне місто Лариса будуть переведені в режим обмежень четвертого рівня на тиждень з 1 жовтня.

У четвер Греція повідомила про 2 232 нових випадків інфікування і 33 смертях, в результаті чого загальне число випадків інфікування з початку пандемії досягло 655 767, а число смертей - 14 828.

При населенні в 11 мільйонів осіб в країні на даний момент зроблено понад 12 мільйонів перших щеплень. Близько 58% греків повністю щеплені. Уряд сподівається довести цей показник до 70% в спробі сформувати широкий імунітет від вірусу.