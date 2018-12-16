Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

Фото: Саломе Зурабишвили (из открытых источников)

Зурабишвили принесла клятву, официально вступив в должность президента

В Грузии в воскресенье, 16 декабря, состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия online".

Зурабишвили принесла клятву, официально вступив в должность президента Грузии.

"Я, президент Грузии, перед богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и отечества", - произнесла Зурабишвили слова клятвы, положив правую руку на конституцию.

Сообщается, что инаугурация президента проходит в крепости Батонис цихе в городе Телави. На церемонии присутствует 1,8 тыс. гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

До начала инаугурации бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял рапорт у главы Вооруженных сил Грузии Владимира Чичибая.

Напомним, в то же время в грузинском городе Гурджаани между активистами объединенной оппозиции и сотрудниками полиции произошли столкновения. Оппозиция пытается попасть в город Телави, где у них запланирована акция протеста в связи со вступлением в должность нового президента Грузии Саломе Зурабишвили.