Сало - не тільки жир. Названо користь, про яку мало хто здогадується

Сало - це справжній символ української кухні. Його можна смажити, солити, коптити, додавати до борщу чи їсти з хлібом і часником. Але мало хто знає, що цей продукт не просто смачний, а ще й корисний.
РБК-Україна розповідає про неочікувану користь цього продукту, про яку мало хто знає.
Сало - джерело жирних кислот, які необхідні для нормальної роботи мозку, серця та гормональної системи. Воно містить арахідонову кислоту, яка бере участь у процесах регенерації клітин, покращує пам’ять і зміцнює імунітет.
Сало - висококалорійний продукт, але в ньому немає вуглеводів. Це чудовий варіант для людей, які дотримуються низьковуглеводної або кето-дієти. Невеликий шматочок сала вранці може забезпечити заряд енергії на кілька годин без різкого підвищення рівня цукру в крові.
Несподівано, але факт: натуральне сало краще за маргарин та трансжири, які часто є у фабричній випічці. У складі сала є омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які потрібні для здоров’я серцево-судинної системи. Головне, як у всьому - знати міру.
Сало містить селен, важливий мікроелемент для роботи щитоподібної залози та імунної системи. У багатьох українців спостерігається дефіцит селену, тож сало може частково заповнити цей пробіл.
Цікаво, що сало краще засвоюється, ніж смажене м’ясо чи ковбаси. Воно не перевантажує шлунок, особливо якщо вживати його в сирому або запеченому вигляді.
Найкраще споживати не більше 30 грамів на день, поєднуючи з хлібом з висівками, часником, квашеними овочами. Уникайте смаженого сала зі шкварками, бо воно втрачає частину корисних властивостей.
Сало - це не тільки калорійна закуска, а ще й цінний продукт із лікувальним потенціалом. І хоча воно не замінить овочі чи фрукти, у помірній кількості воно принесе більше користі, ніж шкоди.
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В матеріалі використані такі джерела: WHO, Harvard Health Publishing, WebMD, European Journal of Clinical Nutrition.