Сало - не только жир. Названа польза, о которой мало кто догадывается

Сало - это настоящий символ украинской кухни. Его можно жарить, солить, коптить, добавлять в борщ или есть с хлебом и чесноком. Но мало кто знает, что этот продукт не просто вкусный, а еще и полезный.
РБК-Украина рассказывает о неожиданной пользе этого продукта, о которой мало кто знает.
Сало - источник жирных кислот, которые необходимы для нормальной работы мозга, сердца и гормональной системы. Оно содержит арахидоновую кислоту, которая участвует в процессах регенерации клеток, улучшает память и укрепляет иммунитет.
Сало - высококалорийный продукт, но в нем нет углеводов. Это отличный вариант для людей, которые придерживаются низкоуглеводной или кето-диеты. Небольшой кусочек сала утром может обеспечить заряд энергии на несколько часов без резкого повышения уровня сахара в крови.
Неожиданно, но факт: натуральное сало лучше маргарина и трансжиров, которые часто есть в фабричной выпечке. В составе сала есть омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые нужны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Главное, как во всем - знать меру.
Сало содержит селен, важный микроэлемент для работы щитовидной железы и иммунной системы. У многих украинцев наблюдается дефицит селена, поэтому сало может частично восполнить этот пробел.
Интересно, что сало лучше усваивается, чем жареное мясо или колбасы. Оно не перегружает желудок, особенно если употреблять его в сыром или запеченном виде.
Лучше всего потреблять не более 30 граммов в день, сочетая с хлебом с отрубями, чесноком, квашеными овощами. Избегайте жареного сала со шкварками, потому что оно теряет часть полезных свойств.
Сало - это не только калорийная закуска, но и ценный продукт с лечебным потенциалом. И хотя оно не заменит овощи или фрукты, в умеренном количестве оно принесет больше пользы, чем вреда.
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В материале использованы следующие источники: WHO, Harvard Health Publishing, WebMD, European Journal of Clinical Nutrition.