Салліван про звільнення Херсона: США зроблять все можливе, щоб допомогти

Про це на брифінгу у Києві заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає кореспондент РБК-Україна .

"Ми почули доповіді командувачів щодо цього напрямку... І не мені характеризувати обстановку в полі бою. Втім, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб тривали ці операції", - зазначив він.

За його словами, сьогодні під час візиту до України він якраз обговорював, що треба для наступальних операцій.

"Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з підтримкою з огляду на ті завдання, які були визначені. І ми робитимемо все можливе, щоб допомогти", - додав Салліван.