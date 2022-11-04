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Салливан об освобождении Херсона: США сделают все возможное, чтобы помочь

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 20:29
Салливан об освобождении Херсона: США сделают все возможное, чтобы помочь Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) сделают все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины могли продолжать освобождение своих территорий, в том числе Херсона.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы заслушали доклады командующих по этому направлению... И не мне характеризовать обстановку в поле боя. Впрочем, мы должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы продолжались эти операции", - отметил он.

По его словам, сегодня в ходе визита в Украину он как раз обсуждал, что нужно для наступательных операций.

"Мы обсуждали, как мы можем помочь с поддержкой, учитывая те задачи, которые были определены. И мы будем делать все возможное, чтобы помочь", - добавил Салливан.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наступательную операцию на Херсон замедляют погодные условия.

Накануне появилась информация о том, что российские оккупанты бегут из города и снимают свои флаги, но украинская сторона предупреждает о возможных провокациях.

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