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Салливан во время визита в Израиль обсудит угрозы, исходящие от Ирана

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Вторник 21 декабря 2021 07:57
Салливан во время визита в Израиль обсудит угрозы, исходящие от Ирана Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан планирует посетить Израиль с официальным визитом. Одна из основных тем для обсуждения во время визита - угрозы, исходящие от Ирана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Белый дом сообщил, что Салливан в ходе визита в Израиль встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом и высокопоставленными израильскими правительственными чиновниками.

"Иран будет занимать очень важное место в повестке визита в Израиль на этой неделе", - говорится в сообщении.

Салливан отметил, что в Израиле он продолжит обсуждение "угроз, исходящих от Ирана, особенно его ядерной программы, а также его дестабилизирующей деятельности в регионе".

Ранее мы писали, что Иран проводит масштабные военные учения возле Персидского залива.

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