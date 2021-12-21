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Салліван під час візиту до Ізраїлю обговорить загрози від Ірану

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Вівторок 21 грудня 2021 07:57
Салліван під час візиту до Ізраїлю обговорить загрози від Ірану Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван планує відвідати Ізраїль з офіційним візитом. Одна з основних тем для обговорення під час візиту - загрози від Ірану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Білий дім повідомив, що Салліван в ході візиту до Ізраїлю зустрінеться з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом і високопоставленими ізраїльськими урядовцями.

"Іран займатиме дуже важливе місце в порядку візиту до Ізраїлю на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

Салліван зазначив, що в Ізраїлі він продовжить обговорення "загроз, що виходять від Ірану, особливо його ядерної програми, а також його дестабілізуючої діяльності в регіоні".

Раніше ми писали, що Іран проводить масштабні військові навчання біля Перської затоки.

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