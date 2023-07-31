Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN

За словами представників США, мета України полягає в тому, щоб під час переговорів було визначено загальні принципи припинення війни, а пізніше цього року відбувся мирний саміт, на якому світові лідери підпишуться підтримати ці принципи.

Переговори, що відбуваються в Саудівській Аравії, є другими в серії зустрічей, організованих головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Перші переговори відбулися на початку цього року в Копенгагені.

Саудівська Аравія була обрана для проведення переговорів частково через відносини цієї країни з Китаєм, пояснив один з американських чиновників.

Хоча участь Китаю в переговорах не очікується, американські офіційні особи останніми місяцями публічно закликали Китай зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні, хоча не було жодних сигналів про те, що Китай зробить якісь активні кроки для її мирного завершення.

Саміт миру у Саудівській Аравії

Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів повідомило, що у Саудівській Аравії відбудеться саміт щодо миру в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.

Все, що відомо про саміт у Саудівській Аравії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.