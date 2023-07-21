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Салліван розповів, коли США почнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16

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П'ятниця 21 липня 2023 23:17
Салліван розповів, коли США почнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 Фото: у Білому домі розповіли про навчання українців на F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже за декілька тижнів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.

Він нагадав, що досі жодна країна не взяла на себе зобов'язання відправити F-16 в Україну. Однак Польща та Словаччина вже поставили 27 МіГ-29 для доповнення українського парку бойових літаків.

Салліван зауважив, що президент США Джо Байден ще в травні заявив, що його країна підтримає спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів. При цьому навчання проходитиме за межами України на території Європи і триватиме кілька місяців.

F-16 для України

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі союзники офіційно оголосили про створення авіаційної коаліції. Нідерланди, Данія та Румунія офіційно підтвердили, що навчатимуть українських пілотів.

Україна чекає, коли перша група пілотів відбуде на навчання, які, ймовірно, розпочнуться у Данії.

Також у Білому домі заявили, що Україна може отримати F-16 цього року. Але США вважають, що це кардинально не змінить ситуацію на полі бою.

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