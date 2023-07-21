Салливан рассказал, когда США начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Соединенные Штаты Америки начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже через несколько недель.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время Aspen Security Forum.

Он напомнил, что до сих пор ни одна страна не обязалась отправить F-16 в Украину. Польша и Словакия уже поставили 27 МиГ-29 для дополнения украинского парка боевых самолетов.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден еще в мае заявил, что его страна поддержит совместные международные усилия по подготовке украинских пилотов. При этом обучение будет проходить за пределами Украины на территории Европы и продлится несколько месяцев.

F-16 для Украины

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе союзники официально объявили о создании авиационной коалиции. Нидерланды, Дания и Румыния официально подтвердили, что будут обучать украинских пилотов.

Украина ждет, когда первая группа пилотов отбудет на обучение, которое, вероятно, начнется в Дании.

Также в Белом доме заявили, что Украина может получить F-16 в этом году. Но США считают, что это кардинально не изменит ситуацию в поле боя.

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