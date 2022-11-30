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Салліван провів брифінг щодо війни в Україні для ключових сенаторів США

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів брифінг для ключових американських сенаторів, головною темою якого став перебіг війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У виданні зазначають, що брифінг проводився для чотирьох лідерів Сенату, а також голів та членів комітетів збройних сил, розвідки та міжнародних відносин.

Після брифінгу сенатори розповіли, що він був присвячений усім аспектам воєнних дій в Україні.

"Я б зробив усе трохи інакше... але вони (адміністрація президента США Джо Байдена - ред.) глибоко віддані справі, тісно співпрацюють з нашими союзниками і мають плани на випадок непередбачених обставин, які можуть піти не так", - заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

Також сенатор-демократ Боб Менендес розповів, що це був "глибокий" брифінг про військові дії, але не було обговорення потреб у додатковому фінансуванні.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що зараз США зосереджені на тому, щоб якнайшвидше надати Україні системи ППО.

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