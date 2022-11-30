Салліван провів брифінг щодо війни в Україні для ключових сенаторів США

У виданні зазначають, що брифінг проводився для чотирьох лідерів Сенату, а також голів та членів комітетів збройних сил, розвідки та міжнародних відносин.

Після брифінгу сенатори розповіли, що він був присвячений усім аспектам воєнних дій в Україні.

"Я б зробив усе трохи інакше... але вони (адміністрація президента США Джо Байдена - ред.) глибоко віддані справі, тісно співпрацюють з нашими союзниками і мають плани на випадок непередбачених обставин, які можуть піти не так", - заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

Також сенатор-демократ Боб Менендес розповів, що це був "глибокий" брифінг про військові дії, але не було обговорення потреб у додатковому фінансуванні.