Салливан провел брифинг по войне в Украине для ключевых сенаторов США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел брифинг для ключевых американских сенаторов, главной темой которого стал ход войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В издании отмечают, что брифинг проводился для четырех лидеров Сената, а также председателей и членов комитетов по вооруженным силам, разведке и международным отношениям.
После брифинга сенаторы рассказали, что он был посвящен всем аспектам военных действий в Украине.
"Я бы сделал все немного по-другому... но они (администрация президента США Джо Байдена - ред.) глубоко преданы делу, тесно сотрудничают с нашими союзниками и имеют планы на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут пойти не так", - заявил сенатор-республиканец Джим Риш.
Также сенатор-демократ Боб Менендес рассказал, что это был "глубокий" брифинг о военных действиях, но не было никакого обсуждения потребностей в дополнительном финансировании.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что сейчас США сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.