Салліван обговорив притягнення РФ до відповідальності з радниками лідерів чотирьох країн

У відомстві наголосили, що чиновники підтвердили свою незмінну відданість підтримці України у захисті від російської агресії протягом усього часу, який буде потрібен для цього, та надання допомоги у відновленні країни.

Радники лідерів п'яти держав запевнили, що російські активи залишатимуться замороженими доти, доки країна-агресор не заплатить за шкоду Україні.

"Вони розглянули подальші шляхи притягнення Росії до відповідальності за руйнування, які вона принесла через свою незаконну війну", - уточнюють у Білому домі.

Активи Росії на Заході

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні країни Заходу вирішили заморозити російські активи, щоб країна-агресор не могла використовувати їх.

Українські офіційні особи вже неодноразово закликали конфіскувати ці активи на користь нашої країни, щоб кошти РФ були спрямовані на відновлення руйнувань внаслідок війни.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Україна розробляє механізм конфіскації 500 млрд доларів російських активів.