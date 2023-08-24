Салливан обсудил привлечение РФ к ответственности с советниками лидеров четырех стран

В ведомстве подчеркнули, что чиновники подтвердили свою неизменную приверженность поддержке Украины в защите от российской агрессии в течение всего времени, которое потребуется для этого, и оказанию помощи в восстановлении страны.

Советники лидеров пяти государств заверили, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна-агрессор не заплатит за ущерб Украине.

"Они рассмотрели дальнейшие пути привлечения России к ответственности за разрушения, которые она принесла в результате своей незаконной войны", - уточняют в Белом доме.

Активы России на Западе

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине страны Запада решили заморозить российские активы, чтобы страна-агрессор не могла использовать их для.

Украинские официальные лица уже неоднократно призывали конфисковать эти активы в пользу нашей страны, чтобы средства РФ были направлены на восстановление разрушений в результате войны.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина разрабатывает механизм конфискации 500 млрд долларов российских активов.