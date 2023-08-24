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Салливан обсудил привлечение РФ к ответственности с советниками лидеров четырех стран

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с коллегами из Франции, Британии, Италии и Германии. Одной из тем обсуждений стала поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ведомстве подчеркнули, что чиновники подтвердили свою неизменную приверженность поддержке Украины в защите от российской агрессии в течение всего времени, которое потребуется для этого, и оказанию помощи в восстановлении страны. 

Советники лидеров пяти государств заверили, что российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока страна-агрессор не заплатит за ущерб Украине. 

"Они рассмотрели дальнейшие пути привлечения России к ответственности за разрушения, которые она принесла в результате своей незаконной войны", - уточняют в Белом доме. 

Активы России на Западе

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине страны Запада решили заморозить российские активы, чтобы страна-агрессор не могла использовать их для. 

Украинские официальные лица уже неоднократно призывали конфисковать эти активы в пользу нашей страны, чтобы средства РФ были направлены на восстановление разрушений в результате войны. 

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина разрабатывает механизм конфискации 500 млрд долларов российских активов

 

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