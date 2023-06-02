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Салліван обговорив з ізраїльськими політиками захист України від іранських дронів

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Вашингтон, П'ятниця 02 червня 2023 07:22
Салліван обговорив з ізраїльськими політиками захист України від іранських дронів Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із радником із нацбезпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі та міністром зі стратегічних питань Роном Дермером підтримку України, а також атаки іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Саліван обговорив загальне занепокоєння у зв'язку з поглибленням військової співпраці Росії та Ірану, а також важливість підтримки України, яка захищає свої території та громадян, у тому числі від іранських безпілотників", - йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

Також політики обговорили "широкий спектр глобальних і регіональних тем, що становлять взаємний інтерес". У тому числі йшлося про посилення двосторонньої стратегічної взаємодії та запобігання одержанню Іраном ядерної зброї.

Повідомляється, що під час зустрічі окремо обговорювалися питання економічної інтеграції Ізраїлю на Близькому Сході та запровадження додаткових заходів щодо покращення життя палестинців.

Іран тривалий час постачає РФ дрони-камікадзе "Шахед"

Нагадаємо, що Іран надає військову підтримку Росії. Так, Тегеран постачає Москві дрони-камікадзе "Шахед", які потім окупанти використовують під час атак на мирні українські міста.

В Ірані при цьому заперечують будь-які постачання озброєння до РФ. Хоча, як нещодавно розповів голова ГУР МО Кирило Буданов, окрім дронів росіяни також отримають від Ірану боєприпаси.

Примітно, що одним із шляхів постачання дронів до РФ з Ірану є повітряний. Не виключено, що такі часті рейси до Москви можуть бути однією з причин того, що нічні атаки на Україну, зокрема Київ, останнім часом почастішали. За даними ГУР, росіяни одержують "Шахеди" партіями по 250-300 штук.

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