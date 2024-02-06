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Салліван обговорить з партнерами по НАТО підтримку України з боку США

Фото: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У середу, 7 лютого, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відвідає Брюссель (Бельгія). Там він зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради за участю своїх колег з країн-членів Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Під час зустрічей у Брюсселі, Салліван обговорить низку ключових питань напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.

Зокрема планується обговорення подальшої підтримки України з боку США, відповідь Вашингтона на російську агресію та інвестиції, які країни-члени НАТО роблять у зміцнення обороноздатності й стримування, зокрема шляхом інвестування в оборонно-промислові бази Сполучених Штатів.

Дипломатична активність Джейка Саллівана

На початку лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном. Сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російського вторгнення.

Наприкінці січня Єрмак і Салліван обговорили ухвалення Конгресом США пакету фінансової допомоги для України.

Також Салліван обговорив у закритому режимі з міністром закордонних справ Китаю Ван І російську агресію проти України.

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