Салливан обсудит с партнерами по НАТО поддержку Украины со стороны США

Во время встреч в Брюсселе, Салливан обсудит ряд ключевых вопросов накануне юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

В частности планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны США, ответ Вашингтона на российскую агрессию и инвестиции, которые страны-члены НАТО делают в укрепление обороноспособности и сдерживания, в частности путем инвестирования в оборонно-промышленные базы Соединенных Штатов.

Дипломатическая активность Джейка Салливана

В начале февраля руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с Джейком Салливаном. Стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и действия Сил обороны Украины для отпора российскому вторжению.

В конце января Ермак и Салливан обсудили принятие Конгрессом США пакета финансовой помощи для Украины.

Также Салливан обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И российскую агрессию против Украины.

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