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Салліван про можливу передачу Україні F-16: питання на майбутнє

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Вашингтон, Неділя 26 лютого 2023 16:58
Салліван про можливу передачу Україні F-16: питання на майбутнє Фото: Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вважають, що можлива передача Україні винищувачів F-16 зараз не термінова, це питання на майбутнє.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, на кожному етапі війни американський лідер Джо Байден хотів переконатися, що Україна отримує всю необхідну зброю.

Він уточнив, що на початку повномасштабного вторгнення це були протитанкові ракетні комплекси Javelin та переносні зенітні ракетні комплекси Stinger. На другому етапі - артилерія, щоб допомогти стримати наступ росіян на сході.

"На цьому етапі критично важливим елементом є здатність до наземного маневрування. А це означає танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Тому президент говорить про те, що він зосереджений на цих можливостях. А питання про F-16 - це питання на майбутнє", - додав Салліван.

При цьому на запитання про те, чи можуть США в майбутньому схвалити постачання таких винищувачів в Україну, радник Байдена заявив, що не може виходити за межі сказаного президентом.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

Також ми писали, що Польща заявила про готовність навчати українців управлінню F-16.

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