Салливан о возможной передаче Украине F-16: вопрос на будущее

Соединенные Штаты Америки считают, что возможная передача Украине истребителей F-16 сейчас не является срочной, это вопрос на будущее.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, на каждом этапе войны американский лидер Джо Байден хотел убедиться, что Украина получает все самое необходимое оружие.

Он уточнил, что в начале полномасштабного вторжения это были противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. На втором этапе - артиллерия, чтобы помочь сдержать наступление россиян на востоке.

"На этом этапе критически важным элементом является способность к наземному маневрированию. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Поэтому президент говорит о том, что он сосредоточен на этих возможностях. А вопрос о F-16 - это вопрос на будущее", - добавил Салливан.

При этом на вопрос о том, могут ли США в будущем одобрить поставки таких истребителей в Украину, советник Байдена заявил, что не может выходить за рамки сказанного президентом.