Салліван домовився про співпрацю з Індією після зустрічі Моді з Путіним

Сполучені Штати посилили комунікацію та співпрацю з Індією після нещодавнього візиту прем'єр-міністра країни Нарендри Моді до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що в п'ятницю, 12 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову зі своїм колегою - радником з Національної безпеки Індії Аджитом Довалом.
Під час розмови сторони обговорили широке коло питань двостороннього, регіонального та міжнародного значення.
Зокрема, у своїй розмові радники "домовилися тісно співпрацювати для подальшого просування індо-американських відносин, що побудовані на спільних цінностях та спільних стратегічних інтересах й інтересах безпеки".
Крім того, Салліван і Довал підтвердили необхідність колективної роботи над вирішенням глобальних викликів миру і безпеки.
Росія була одним із найближчих стратегічних партнерів Індії та її найбільшим постачальником зброї впродовж десятиліть. Натомість останнім часом США намагаються налагодити тісніші зв'язки з Нью-Делі на противагу Китаю в регіоні.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 і 9 липня відвідав з офіційним візитом Росію.
Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Моді закликав припинити війну в Україні шляхом переговорів та підкреслив, що рішення на полі бою немає.
Держдепартамент США висловив занепокоєння Нью-Делі щодо відносин Індії з Москвою.
Тим часом Індія готується підписати з Росією довгострокову угоду про імпорт нафти.
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