Салліван домовився про співпрацю з Індією після зустрічі Моді з Путіним

Візит прем'єра Індії до Росії

Росія була одним із найближчих стратегічних партнерів Індії та її найбільшим постачальником зброї впродовж десятиліть. Натомість останнім часом США намагаються налагодити тісніші зв'язки з Нью-Делі на противагу Китаю в регіоні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 і 9 липня відвідав з офіційним візитом Росію.

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Моді закликав припинити війну в Україні шляхом переговорів та підкреслив, що рішення на полі бою немає.

Держдепартамент США висловив занепокоєння Нью-Делі щодо відносин Індії з Москвою.

Тим часом Індія готується підписати з Росією довгострокову угоду про імпорт нафти.

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