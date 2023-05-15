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Сальдо разом із силовиками намагається боротись з українським підпіллям в окупації, - ЦНС

Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Дмитро Браславський

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для посилення боротьби з українським підпіллям в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти й надалі безрезультатно намагаються зупинити наше підпілля. Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одним з ключових питань "наради" стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на окупованій частині регіону.

"Відтак окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, аби спробувати віднайти підпілля", - пояснили в ЦНС.

Окупанти продовжують посилено перевіряти авто на блокпостах, також діють мобільні бригади росіян та відбуваються обшуки в будинках місцевих.

Нагадаємо, що гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

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