Сальдо і ще семеро колаборантів з Херсонської області отримали нові підозри від СБУ

Співробітники Служби безпеки України провідомили про нову підозру гауляйтеру Херсонскої області Володимиру Сальдо та ще семи колаборантам через сприяння передачі РФ ресурсів "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
У провадженні нову підозру отримав екс-регіонал Володимир Сальдо, який добровільно "очолив" окупаційний режим у Херсонській області, його заступниця Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктор Фірман. Після захоплення росіянами області він погодився керувати незаконним утворенням "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".
СБУ також зібрали докази добровільної співпраці з окупантами ще чотирьох "керівників філій":
Наразі всім "чиновникам" оголосили про підозру за пособництво державі-агресору, вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу).
Додатково Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинена у складі організованої групи).
Зазначимо, що СБУ також повідомило про підозру колаборантці з Херсону, яка надала окупантам дані про 23 українських патріотів.
Раніше правоохоронці викрили ще п'ятьох колаборантів на тимчасово захоплених територіях Донбасу. Вони допомагають РФ та підтримують окупаційні режими.
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