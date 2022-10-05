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Сальдо и еще семь коллаборантов из Херсонской области получили новые подозрения от СБУ

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Среда 05 октября 2022 17:13
Сальдо и еще семь коллаборантов из Херсонской области получили новые подозрения от СБУ Фото: гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о новом подозрении гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и еще семи коллаборантам из-за содействия передаче РФ ресурсов "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В производстве новое подозрение получил экс-регионал Владимир Сальдо, который добровольно "возглавил" оккупационный режим в Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" Виктор Фирман. После захвата россиянами области он согласился руководить незаконным образованием "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

Сальдо и еще семь коллаборантов из Херсонской области получили новые подозрения от СБУ

СБУ также собрали доказательства добровольного сотрудничества с оккупантами еще четырех руководителей филиалов:

  • "главы" так называемого "Федерального государственного унитарного предприятия "Почта Крыма";
  • "директора" так называемого Департамента по управлению персоналом в "Федеральном государственном унитарном предприятии "Почта Крыма";
  • начальнице так называемого "Государственного унитарного предприятия "Почта Таврии";
  • работника так называемого "Государственного унитарного предприятия" Почта Херсона».

Все "чиновники" объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершено в составе организованной группы).

Отметим, что СБУ также сообщило о подозрении коллаборантке из Херсона, предоставившей оккупантам данные о 23 украинских патриотах.

Ранее правоохранители разоблачили еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают РФ и поддерживают оккупационные режимы.

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Служба безопасности Украины Херсонская область
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