Салат з баклажанів, який зберігається до весни: ароматно та смачно

Четвер 28 серпня 2025 16:30
Салат з баклажанів, який зберігається до весни: ароматно та смачно Як приготувати смачні баклажани на зиму (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Шукаєте новий, незвичайний рецепт консервації на зиму? Спробуйте Кадічу - ароматний овочевий салат на основі тушкованих баклажанів.

Як приготувати салат, який простоїть до весни, пояснює РБК-Україна з посиланням на сайт "Тлусті рецепти".

Інгредієнти:

Для приготування вам знадобляться:

  • Баклажани - 2 кг
  • Помідори - 1 кг
  • Солодкий перець - 500 г
  • Цибуля - 3 шт.
  • Часник - 1 головка
  • Гострий перець - 1 шт.
  • Соняшникова олія - 200 мл
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Цукор - 3 ст.л.
  • Сіль - 2,5 ст.л.
  • Оцет 9% - 1 ст.л.
  • Чорний мелений перець - 1 ч. л.

Приготування: покроковий рецепт

На помідорах зробіть надрізи хрест-навхрест, залийте окропом і залиште на 15 хвилин. Після цього шкірка легко зніметься. Подрібніть помідори блендером до стану пюре.

Наріжте баклажани невеликими брусочками, посипте двома чайними ложками солі та залиште на 15-20 хвилин. Потім добре обімніть їх, щоб вони виділили зайву вологу та насіння. Промийте баклажани водою і ретельно відіжміть. Це ключовий крок, щоб салат не був водянистим.

Солодкий перець очистіть від насіння і наріжте брусочками. Цибулю наріжте півкільцями. Часник і гострий перець очистіть від насіння та дрібно наріжте.

У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю і солодкий перець протягом кількох хвилин, потім додайте баклажани і тушкуйте ще 3 хвилини. Додайте до овочів помідорне пюре, часник, гострий перець, соєвий соус, сіль і цукор. Добре перемішайте і доведіть суміш до кипіння.

Салат з баклажанів, який зберігається до весни: ароматно та смачноТушкуйте салат 20 хвилин (Скриншот)

Зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат 20 хвилин. Після цього додайте оцет та чорний мелений перець, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.

Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте пледом до повного охолодження.

Цей ароматний салат стане вашим улюбленим, і його вистачить до самої весни!

