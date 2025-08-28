Салат з баклажанів, який зберігається до весни: ароматно та смачно

Як приготувати салат, який простоїть до весни, пояснює РБК-Україна з посиланням на сайт "Тлусті рецепти".

Інгредієнти:

Баклажани - 2 кг

Помідори - 1 кг

Солодкий перець - 500 г

Цибуля - 3 шт.

Часник - 1 головка

Гострий перець - 1 шт.

Соняшникова олія - 200 мл

Соєвий соус - 50 мл

Цукор - 3 ст.л.

Сіль - 2,5 ст.л.

Оцет 9% - 1 ст.л.

Чорний мелений перець - 1 ч. л.

Приготування: покроковий рецепт

На помідорах зробіть надрізи хрест-навхрест, залийте окропом і залиште на 15 хвилин. Після цього шкірка легко зніметься. Подрібніть помідори блендером до стану пюре.

Наріжте баклажани невеликими брусочками, посипте двома чайними ложками солі та залиште на 15-20 хвилин. Потім добре обімніть їх, щоб вони виділили зайву вологу та насіння. Промийте баклажани водою і ретельно відіжміть. Це ключовий крок, щоб салат не був водянистим.

Солодкий перець очистіть від насіння і наріжте брусочками. Цибулю наріжте півкільцями. Часник і гострий перець очистіть від насіння та дрібно наріжте.

У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю і солодкий перець протягом кількох хвилин, потім додайте баклажани і тушкуйте ще 3 хвилини. Додайте до овочів помідорне пюре, часник, гострий перець, соєвий соус, сіль і цукор. Добре перемішайте і доведіть суміш до кипіння.

Зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат 20 хвилин. Після цього додайте оцет та чорний мелений перець, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.

Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте пледом до повного охолодження.

Цей ароматний салат стане вашим улюбленим, і його вистачить до самої весни!