Салат з баклажанів, який зберігається до весни: ароматно та смачно
Шукаєте новий, незвичайний рецепт консервації на зиму? Спробуйте Кадічу - ароматний овочевий салат на основі тушкованих баклажанів.
Як приготувати салат, який простоїть до весни, пояснює РБК-Україна з посиланням на сайт "Тлусті рецепти".
Інгредієнти:
Для приготування вам знадобляться:
- Баклажани - 2 кг
- Помідори - 1 кг
- Солодкий перець - 500 г
- Цибуля - 3 шт.
- Часник - 1 головка
- Гострий перець - 1 шт.
- Соняшникова олія - 200 мл
- Соєвий соус - 50 мл
- Цукор - 3 ст.л.
- Сіль - 2,5 ст.л.
- Оцет 9% - 1 ст.л.
- Чорний мелений перець - 1 ч. л.
Приготування: покроковий рецепт
На помідорах зробіть надрізи хрест-навхрест, залийте окропом і залиште на 15 хвилин. Після цього шкірка легко зніметься. Подрібніть помідори блендером до стану пюре.
Наріжте баклажани невеликими брусочками, посипте двома чайними ложками солі та залиште на 15-20 хвилин. Потім добре обімніть їх, щоб вони виділили зайву вологу та насіння. Промийте баклажани водою і ретельно відіжміть. Це ключовий крок, щоб салат не був водянистим.
Солодкий перець очистіть від насіння і наріжте брусочками. Цибулю наріжте півкільцями. Часник і гострий перець очистіть від насіння та дрібно наріжте.
У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю і солодкий перець протягом кількох хвилин, потім додайте баклажани і тушкуйте ще 3 хвилини. Додайте до овочів помідорне пюре, часник, гострий перець, соєвий соус, сіль і цукор. Добре перемішайте і доведіть суміш до кипіння.
Тушкуйте салат 20 хвилин (Скриншот)
Зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат 20 хвилин. Після цього додайте оцет та чорний мелений перець, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте пледом до повного охолодження.
Цей ароматний салат стане вашим улюбленим, і його вистачить до самої весни!
