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Знайшли заміну Путіну? Кого Росія може відправити на G20

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Росія, Вівторок 25 жовтня 2022 20:12
Знайшли заміну Путіну? Кого Росія може відправити на G20 Фото: президент РФ Путін почав уникати міжнародних форумів (Getty Images)
Автор: Тетяна Зарембо

Президент Росії Володимир Путін може не поїхати на саміт "Великої двадцятки", який стартує 15 листопада на Балі. У Кремлі заявляють, що остаточного рішення щодо участі немає, а у ЗМІ вже з'явився кандидат на заміну диктатору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Tg-канал Baza.

Одним із можливих представників Росії на індонезійському саміті називають прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Однак питання остаточно не вирішено, хоча саме Мішустін з великою ймовірністю очолить російську делегацію.

"Рішення про те, хто очолить делегацію РФ на саміті "двадцятки" в Індонезії, ще не ухвалено", - підтверджує прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

При цьому вже за коментарями президента РФ щодо його участі в саміті зрозуміло, що він не полетить на Балі. Як імовірно і в Бангкок, де 18-19 листопада відбудеться форум лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

"На АТЕС у президента були плани летіти відразу після G-20. Але на "двадцятці" що робити? З Байденом говорити зараз немає про що. А у фарсі із Зеленським брати участь немає сенсу", - підкреслило анонімне джерело з адміністрації президента РФ.

Раніше стало відомо, що офіційні особи США роблять кроки, щоб уникнути особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна. Проте речниця Білого дому Карін Жан-П'єр спростувала це як чутки.

В Офісі президента України Володимира Зеленського також закликали відмовитися від зустрічей із РФ.

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Володимир Путін
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