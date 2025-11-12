"Сафарі на людей" у Сараєво: Італія взялася за розслідування снайперського туризму 1990-х

Групи чоловіків з Італії, Німеччини, Франції та Британії могли брати участь у "сафарі на людей" в обложеному Сараєво. Наразі італійські слідчі встановлюють осіб, причетних до кривавих розваг під час війни в Боснії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gurdian .

Італія розслідує ймовірну участь італійців у снайперських вбивствах в обложеному Сараєво в 1990-х. У матеріалах справи йдеться, що деякі громадяни Італії платили військовим армії боснійських сербів для того, щоб отримати можливість стріляти по мирних жителях міста.

Сараєво, яке перебувало в облозі з 1992 по 1996 рік, розташоване у низині, що давало можливість бойовикам безперешкодно вести вогонь з гірських позицій.

Загалом під час війни там загинуло понад 10 тисяч людей, причому її "символом жаху" стали снайпери, які стріляли навмання і вбивали навіть дітей.

За свідченнями, громадяни Італії, Німеччини, Франції, а також Британії приїжджали до Боснії для снайперського туризму. Військові підрозділи боснійських сербів за гроші супроводжували "туристів" до околиць міста, після чого ті відкривали вогонь по цивільних особах.

Італійські прокурори на чолі з Алессандро Гоббі наразі намагаються встановити особи підозрюваних, при цьому деякі з них вже ідентифіковані. У звіті на 17 сторінок йдеться, що серед них був один чоловік із Турина, один із Мілана і ще один - із Трієста.

Одного зі снайперів, який вів вогонь по цивільних з пагорбів над Сараєво в 1993 році, ідентифікували. Як виявилось, це був власник приватної клініки, що спеціалізувалася на естетичних операціях.

До розслідування долучилася і влада Боснії. Колишня мер Сараєво Бенджаміна Карич передала офіційний звіт до Італії.