У Боснії затримали російського найманця, який воював проти України

Боснія, Понеділок 22 вересня 2025 18:18
UA EN RU
У Боснії затримали російського найманця, який воював проти України Фото: у Боснії затримали російського найманця, який воював проти України (tiktok.com/dario_ristic_brzii)
Автор: Тетяна Степанова

В аеропорту боснійської столиці Сараєво затримали найманця Даріо Рістіча, який воював проти України у складі російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radiosarajevo.ba.

Як повідомляється, Рістіч був затриманий минулого тижня. Він прилетів до Сараєва рейсом зі Стамбула.

9 вересня суд Боснії і Герцеговини ухвалив рішення про задоволення клопотання прокуратури, і Рістічу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до одного місяця, тобто до 18 жовтня 2025 року, або до ухвалення іншого рішення суду. Наразі він перебуває в державній в'язниці у Войковичах.

Адвокат Рістіча заявив, що його підопічний вирішив здатися судовим органам Боснії і Герцеговини, дізнавшись про виданий Інтерполом міжнародний ордер на його арешт за участь в іноземних збройних формуваннях.

Рістіча розшукували за воєнні злочини, скоєні на полі бою в іншій державі. Він воював в Україні у складі російського загону "Пермські ведмеді", до складу якого входять також добровольці із Сербії.

В ході боїв в Україні Рістіч отримав важке поранення, внаслідок якого йому ампутували ногу.

Найманці на війні РФ проти України

Нагадаємо, Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.

Також відомо, що на боці Росії у війні проти України беруть участь найманці щонайменше з 48 країн.

Раніше ЗМІ встановили імена 51 військового з Китаю, які уклали контракт з російською армією. Для цього вони летіли до Москви цілеспрямовано.

Російська Федерація Босния и Герцеговина Війна в Україні
