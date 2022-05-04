ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Садовый рассказал, когда во Львове восстановят поврежденные подстанции

Новина українською →
Львов, Среда 04 мая 2022 13:22
Садовый рассказал, когда во Львове восстановят поврежденные подстанции Андрей Садовый (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове вечером 3 мая оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города. Вследствие этого повреждены 3 электроподстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра города Андрея Садового 24 каналу.

По его словам, восстановление электроподстанций может длиться вплоть до 2 недель.

"Я думаю, что это не дни. Думаю, 1-2 недели. Повреждения достаточно серьезные. Все службы сейчас выполняют свою работу. Сейчас давать прогнозы рано", - сказал мэр.

Также он отметил, что во Львове есть альтернатива, поэтому сейчас возможно переключение на другие электрические подстанции.

Мэр добавил, что враги намеренно поражают гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать людей и обусловить хаос. Однако, по словам Садового, у них этого не получится.

Ранее мы сообщали, что вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый прокомментировал ситуацию и рассказал о последствиях.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Львовская область Вторжение России в Украину
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны