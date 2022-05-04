Садовый рассказал, когда во Львове восстановят поврежденные подстанции
Во Львове вечером 3 мая оккупанты нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре города. Вследствие этого повреждены 3 электроподстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра города Андрея Садового 24 каналу.
По его словам, восстановление электроподстанций может длиться вплоть до 2 недель.
"Я думаю, что это не дни. Думаю, 1-2 недели. Повреждения достаточно серьезные. Все службы сейчас выполняют свою работу. Сейчас давать прогнозы рано", - сказал мэр.
Также он отметил, что во Львове есть альтернатива, поэтому сейчас возможно переключение на другие электрические подстанции.
Мэр добавил, что враги намеренно поражают гражданскую инфраструктуру, чтобы запугивать людей и обусловить хаос. Однако, по словам Садового, у них этого не получится.
Ранее мы сообщали, что вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову.
Впоследствии мэр города Андрей Садовый прокомментировал ситуацию и рассказал о последствиях.
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