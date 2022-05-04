Садовий розповів, коли у Львові відновлять пошкоджені підстанції
У Львові ввечері 3 травня окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок цього пошкоджено 3 електропідстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера міста Андрія Садового 24 каналу.
За його словами, відновлення електропідстанцій може тривати аж до 2 тижнів.
"Я думаю, що це не дні. Думаю, 1 - 2 тижні. Ушкодження достатньо серйозні. Всі служби зараз виконують свою роботу. Наразі давати прогнози зарано", - сказав мер.
Також він зазначив, що у Львові є альтернатива, тому зараз можливе переключення на інші електричні підстанції.
Мер додав, що вороги навмисно уражають цивільну інфраструктуру, щоб залякувати людей та спричини хаос. Однак, за словами Садового, у них цього не вийде.
Раніше ми повідомляли, що ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львову.
Згодом мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію та розповів про наслідки.
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