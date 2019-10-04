Во львовском горсовете сообщили подробности аварии самолета АН-12

Фото: место аварии (city-adm.lviv.ua)

По словам мэра Львова, самолет не должен был дозаправляться во Львове

Самолет АН-12, совершивший аварийную посадку, не должен был дозаправляться во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

По словам мэра Львова Андрея Садового, масштабы трагедии могли бы быть намного больше, вблизи места аварийной посадки самолета находятся жилые дома.

"Фактически, трудно понять, почему это произошло, потому что он не должен был садиться во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - сказал он.

Также городской глава Львова сообщил, что пассажиры погибли из-за того, что их придавил груз, который перевозили на самолете.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти… Это очень сложно. Говорят о 8-х членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны у самого самолета", - сообщил Садовой.

Напомним, авария самолета произошла утром 4 октября во Львове. В результате аварийной посадки погибли 5 из 8 членов экипажа. Полиция открыла дело по данному факту.