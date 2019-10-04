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У львівській міськраді повідомили подробиці аварії літака АН-12

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 14:01
У львівській міськраді повідомили подробиці аварії літака АН-12
Фото: місце аварії (city-adm.lviv.ua)

За словами мера Львова, літак не повинен був дозаправлятися у Львові

Літак АН-12, який здійснив аварійну посадку, не повинен був дозаправлятися у Львові. Про це повідомила пресс-служба Львівської міськради.

За словами мера Львова Андрія Садового, масштаби трагедії могли б бути набагато більше, поблизу місця аварійної посадки літака знаходяться житлові будинки.

"Фактично, важко зрозуміти, чому це сталося, тому що він не повинен був сідати у Львові. Він не повинен був дозаправлятися у Львові. Він попросив екстрену можливість дозаправитися і просто не дотягнув до злітно-посадочної смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, і якщо б він впав туди - була б катастрофа", - сказав він.

Також міський голова Львова повідомив, що пасажири загинули із-за того, що їх придавив вантаж, який перевозили на літаку.

"Кабіна повністю зрізана, все розкидано. Вантаж, який був у літаку, задавив людей, які там перебували. Тому шансів ще когось знайти... Це дуже складно. Говорять про 8-х членів екіпажу. Трьох фактично врятували. За іншою поки ніякої позитивної інформації немає. Але багато фрагменти тіл розкидані біля самого літака", - повідомив Садовий.

Нагадаємо, аварія літака сталася вранці 4 жовтня у Львові. У результаті аварійної посадки загинули 5 з 8 членів екіпажу. Поліція відкрила справу за даним фактом.

З'явилось перше відео з місця аварії літака у Львові Поліція відкрила справу за фактом аварії літака у Львові
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