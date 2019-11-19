Экс-нардепу Дзензерскому объявили о подозрении

Фото: Денис Дзензерский (facebook.com-denys.dzenzerskyy)

Дзензерского подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен кредита

Бывшему народному депутату Денису Дзензерскому объявили о подозрении в недекларировании финансовых обязательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Сообщается, что народному депутату 8 созыва объявили подозрение в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы. По данным следствия, он с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.

"Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ст. 366-1 УК Украины. Несмотря на то, что сейчас указанное лицо не находится по месту жительства, вручение письменного уведомления о подозрении было осуществлено в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи)", - говорится в сообщении.

Отметим, в феврале 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ выводы по результатам полной проверки деклараций Дзензерского. Согласно выводам агентства, бывший нардеп был должен банкам почти 5 млрд гривен.

В марте 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий рассказывал о планах доработать представление на Дзензерского.